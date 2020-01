Inter, si muove Conte: “Vuole Eriksen a tutti i costi. Tanto che a Christian sono arrivati…”

Altro che “seconda scelta”. Antonio Conte vuole Christian Eriksen a tutti i costi, nonostante qualcuno possa pensare il contrario. E infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Inter ha mandato al centrocampista danese messaggi inequivocabili sulla sua volontà di averlo in nerazzurro:

“Conte ha stregato Eriksen, si può dirlo. Chi li conosce bene giura che al nazionale danese sono arrivati segnali inequivocabili sulla volontà del tecnico salentino di averlo al più presto nel suo team. Sia per le capacità tecniche, che per le doti realizzative, ma anche per la sua disponibilità ad impegnarsi a fondo a caccia di grandi obiettivi. Con un ruolo da leader discreto“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)