CdS – Inter, settimana prossima prima mossa ufficiale con il Torino per Bremer

Il difensore brasiliano si è da tempo promesso ai nerazzurri, ma i due club non hanno ancora trovato un accordo

Il primo nome sulla lista dell'Inter per quanto riguarda la difesa è Bremer: il brasiliano ha già fatto sapere di gradire la destinazione, ma al momento i nerazzurri non hanno ancora intavolato una trattativa ufficiale con il Torino. Secondo il Corriere dello Sport qualcosa potrebbe muoversi già settimana prossima: "Il difensore del Toro, che da tempo si è promesso all'Inter, aspetta che i dirigenti nerazzurri provino un approccio con Cairo. Alla vicenda lavora un intermediario e nella prossima settimana può esserci la prima mossa "ufficiale". Urge individuare una contropartita tecnica, ma soprattutto la cessione di un giocatore per avere liquidità. Rispetto a Bastoni sono considerate meno dolorose le partenze di De Vrij e Dumfries. Pinamonti piace all'estero, ma ancora nessuna offerta concreta. Ecco perché Bremer è in stand by, tentato dal Milan e seguito da club stranieri".