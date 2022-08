Pedullà – Inter, il vero motivo dietro al no di Zhang al prestito di Acerbi

Alfredo Pedullà ha spiegato i motivi dell'improvviso e inaspettato no di Stevan Zhang al prestito di Francesco Acerbi, che sembrava ormai una formalità: "No di Zhang ad Acerbi, anche in prestito secco, persino se il difensore (titolare di un contratto con la Lazio fino al 2025) dovesse rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Non è un no ad Acerbi, ma all'operazione legata all'arrivo di nuovo difensore. Ci sarebbe da sostituire Ranocchia, tuttavia per la famiglia Zhang dovrebbe esserci un'uscita per giustificare una nuova entrata. Il no di queste ore è secco, senza margini di manovra, ma fino a giovedì ci sarà tempo per arrivare a una soluzione".