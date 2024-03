"Nel mio calcio c’è qualcosa di Gasperini: ho visto tante cose belle, nel campo e nel quotidiano quando abbiamo vissuto quell’anno: alcune cose ho cercato di portarle avanti. Per lui, solo ammirazione. Se mi teme? Non gioca Gasperini contro Motta ma Atalanta contro Bologna: non vedo una competizione fra i due allenatori ma fra due grandi squadre che stanno bene in questo momento. Dico grandi squadre perché dimostrano sul campo, a loro modo, cercando di competere per cercare il risultato. Con buon calcio".