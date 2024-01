Motta: “Inter potenzialmente a -4 dalla Juve? Può incidere fino a un certo punto”

"L'Inter sta facendo molto bene anche con la vittoria della Supercoppa. Ha una partita da recuperare che però non è semplice. Sicuramente andare davanti come ha fatto ora la Juve dal punto di vista psicologico può incidere. Però fino ad un certo punto: quando si va in campo, ci si va per fare la propria partita e per portare a casa i tre punti, non si pensa troppo a queste cose, soprattutto quando non si ha lo stesso numero di partite. Sarà un vantaggio fino ad un certo punto".