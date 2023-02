Cerruti: “Thiago Motta, lezione a Inzaghi. E ora si candida per la panchina dell’Inter”

Alberto Cerruti, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha elogiato Thiago Motta, artefice del successo del suo Bologna contro l'Inter: "L'ex interista del "triplete" Thiago Motta dà un'autentica lezione di gioco a Simone Inzaghi, candidandosi a prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione. Ripensare, per credere, in generale al diverso organico a disposizione dei due allenatori e in particolare al diverso approccio delle due squadre".