Motta: “Mi stupisce molto Marelli. Non sono mai rigori quelli del Milan perché…”

A DAZN, l’allenatore del Bologna Thiago Motta commenta il pari contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni, in particolare sulle proteste del Milan per due rigori: “Mi stupiscono i commenti di Marelli. Quelli non sono assolutamente rigori. Lucumì tocca la palla col braccio, ma prima col corpo, era lì per stare in equilibrio. Quello di Rebic rigore? Allora dobbiamo cambiare qualcosa a livello generale, se quello è rigore. Lui ha detto ciò che pensa, io anche. Il pareggio alla fine penso sia il risultato giusto per la partita.