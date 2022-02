Spezia-Roma, Thiago Motta: “Mourinho sempre amico, ma vogliamo vincere”

L'allenatore della squadra ligure ha parlato prima della sfida contro il suo ex allenatore, che è assente dal campo per squalifica

Prima della gara contro la Roma, Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato anche di Mourinho, suo allenatore ai tempi del Triplete con l'Inter. Della gara ha detto: «L'idea è portare la partita fino alla fine. Ho fatto le mie scelte e ho deciso anche di schierare giocatori importanti in un secondo momento proprio per portare avanti la gara fino alla fine».

Non cambia per noi, è una squadra forte chiunque giochi, hanno una rosa ampia e di qualità. Sarà difficile come le altre gare affrontate.