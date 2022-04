Thiago Motta: “Inter? Oggi sono allenatore dello Spezia, giocheremo al massimo”

Non sarà certo una gara come le altre per Thiago Motta. Al Picco, infatti, arriva la 'sua' Inter, con la quale ha scritto pagine importanti

Marco Macca

Non sarà certo una gara come le altre per Thiago Motta. Al Picco, infatti, arriva la 'sua' Inter, con la quale ha scritto pagine importanti di storia. L'allenatore, autore di un'ottima stagione sulla panchina dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di Sky prima della partita:

"Devo solo ringraziare i tifosi, a nome mio e dei giocatori. Sono sempre stati presenti. L'Inter? Oggi sono l'allenatore dello Spezia, abbiamo una partita importante davanti e la giocheremo al massimo, provando a risolverla a nostra favore. Maggiore? Ha già fatto il trequartista, può coprire tanti ruoli per le sue qualità".

(Fonte: Sky Sport)