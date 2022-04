Motta: “Ho rivisto la gara con l’Inter, a freddo ecco cosa posso dire”

All'antivigilia del match contro il Torino, il tecnico in conferenza stampa è tornato sulla sconfitta con l'Inter

All'antivigilia del match contro il Torino, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico dello Spezia è tornato sulla sconfitta contro l'Inter: "Ho riguardato la partita contro l'Inter e a freddo posso dire che avremmo potuto fare meglio, in particolare nella fase di finalizzazione in cui abbiamo sbagliato troppo. Guardiamo avanti e cercheremo di non ripetere gli stessi errori".