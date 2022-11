Bologna, Thiago Motta: “La sconfitta con l’Inter ci ha insegnato qualcosa, brutto perdere così”

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha sottolineato la voglia della squadra rossoblù di reagire dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro l'Inter a San Siro:

Qual è stato il messaggio alla squadra dopo la sconfitta di San Siro?

"Non vediamo l'ora di ritornare in campo per giocare come sappiamo. La sfida di San Siro che ha insegnato qualcosa, come tutte le sfide".