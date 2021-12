Thiago Motta: “Incontro con Mourinho? Lui è ispirazione per tutti. All’Inter…”

L'allenatore dello Spezia affronterà il tecnico con il quale ha lavorato negli anni delle vittorie in nerazzurro

«Ho dei bei ricordi, un bellissimo Triplete con un allenatore che oggi è un’ispirazione per tutti. La sua leadership, il suo modo di trasmettere la voglia di vincere, il suo carisma. In quel momento avevamo un giocatore di uno spessore mondiale come Eto’o, arrivato dal Barcellona da prima punta e a noi serviva uno sulla fascia, con Milito numero 9. Mourinho lo ha fatto giocare a sinistra, cercando di motivarlo ed è stato uno dei più importanti».