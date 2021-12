Mourinho: “Oggi ho rischiato, potevate ridere di me. Assist all’Inter? Non ne ha bisogno”

Le parole del portoghese in conferenza stampa dopo il poker rifilato all'Atalanta di Gasperini

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Atalanta, Josè Mourinho ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La stampa non fa altro che ricordare ai ragazzi da quanto non vincono una sfida al top, questa vittoria per me è importante. Questo cambio di mentalità ti aiuta, devi saper soffrire, lo abbiamo fatto essendo ben organizzati tatticamente. Per me siamo stati fantastici, anche il fatto di andare nello spogliatoio sul 2-1. La squadra è entrata in campo con maggiore consapevolezza, è la cosa che mi piace di più, questa deve essere la svolta. Assist all'Inter? L'Inter non ha bisogno di avere degli assist, ha una gran rosa. Abbiamo preparato la partita per vincerla. Ho rischiato tanto, oggi potevamo essere qui a ridere di me".