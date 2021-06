Francia, Mourinho bacchetta Deschamps: “Ieri all’89° ha commesso un grosso errore”

José Mourinho, consulente per l' emittente radiofonica "Talksport" durante Euro 2020, ha commentato l'eliminazione della Francia

"Penso che la Francia si sia divertita un po' troppo durante la partita. Puoi divertirti dopo, ma non durante. Hanno commesso un errore. Quando si gioca a una partita in cui è possibile andare ai tempi supplementari, bisogna davvero stare molto attenti alle modifiche che si apportano. Togliere all'89° Griezmann, uno dei migliori giocatori che ha fatto la differenza, per Sissoko può andar bene in una partita da tre punti senza tempi supplementari. Ma quando c'è la prospettiva di un'estensione, è una scommessa enorme".