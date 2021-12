Dotto (CdS): “Mourinho avrebbe cancellato la partita con l’Inter dal calendario. Ieri…”

Serataccia per Josè Mourinho. Nel giorno in cui il tecnico portoghese sfidava la sua storia, la sua Roma è caduta in una gara disastrosa

Marco Macca

Una serataccia, quella di ieri per Josè Mourinho. Nel giorno in cui, dopo 11 anni, il tecnico portoghese sfidava la sua storia e il suo glorioso passato, la sua Roma è caduta in una prestazione disastrosa, contro un'Inter assolutamente spaziale. Questa l'analisi di Dotto sul Corriere dello Sport:

"Il passato che fa a pezzi il presente. Sempre di triplete si tratta, ma diversa la storie e gli umori. Peggio di così. Il già notevole e fantasioso repertorio dell’incubo romanista si aggiorna di un altro capitolo e questa volta la faccia più penosa, nel senso della pena, è quella di Josè Mourinho, che deve scontare forse oggi a Roma l’aver esultato troppo ieri ovunque (...). Un uomo che avrebbe volentieri pagato di suo per cancellare questa partita dal calendario (...). Il Mou della fine, fine in tutti i sensi, è un uomo che si sforza inverosimilmente di nascondere l’imbarazzo (e la pena) provando a gestire qualcosa che non è gestibile, la sua Roma di ieri".

(Fonte: Corriere dello Sport)