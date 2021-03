EDICOLA CDS – Mourinho, il tramonto dell’ex Special One

La prima pagina del Corriere dello Sport parla del nuovo progetto di Andrea Agnelli ma anche del tonfo di Mourinho in Europa League

"Mourinho, il tramonto dell'ex Special One". È questo il titolo della copertina della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 20 marzo 2021. "Sotto attacco per la debacle del Tottenham", si legge in merito al KO degli Spurs contro la Dinamo Zagabria. In taglio alto si parla della Roma che ha pescato l'Ajax ma anche della "battaglia di Agnelli". "Trattativa UEFA-ECA per un maxi accordo sulla gestione dei diritti. La Serie A litiga su fondi e TV, ma il presidente della Juve ha in testa solo l'Europa"