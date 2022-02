Mourinho: “Champions? Inter-Liverpool bella partita, Psg-Real non mi è piaciuta”

Le parole del tecnico giallorosso: "Ho fatto più di 150 partite di Champions League, sono un privilegiato. Non posso piangere perché adesso gioco la Conference"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona, Jose Mourinho , tecnico della Roma, ha parlato così della nostalgia nei confronti della Champions League: "Prima di tutto ho fatto più di 150 partite di Champions League, sono un privilegiato. Non posso piangere perché adesso gioco la Conference League. Non ho nostalgia. Non ho visto queste grandi partite in Champions... PSG-Real Madrid non mi è piaciuta. Inter-Liverpool è stata una bella partita".

"Non so se sono un grande comunicatore, so che sono abbastanza intelligente e rispettoso con le proprietà. Ma quando un allenatore può fare una considerazione su una sua proprietà? Nei miei princìpi di vita e nel calcio, chi sono io per dire qualcosa sulla mia proprietà? La mia proprietà è la mia proprietà, sono i miei superiori. Cosa devo commentare? Per la famiglia Friedkin ho solo rispetto, il rispetto personale e professionale. Il rispetto personale mi porta a un rapporto con loro dove nel privato possiamo cambiare idee, esperienze, e ovviamente nel mondo impreditoriale io non sono nessuno paragonato a loro, dal punto di vista del calcio ho esperienza sufficiente e loro l'umiltà sufficiente per parlarmi in modo molto aperto. Ma dal punto di vista istituzionale chi sono io per dare opinioni pubbliche su qualcosa? La domanda che mi fai tu puoi farla, ma quale allenatore ti risponderebbe? Io no. Del privato non parlo con te".