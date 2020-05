Mourinho: “Cina? Ho rifiutato grande offerta. Se un giovane vuole andare allora…”

José Mourinho è stato intervistato dalla rivista GQ ed ha affrontato vari temi, tra cui quello legato al calcio cinese e al business ad esso legato.

“Condivido le preoccupazioni. Se stai trattando per per un nuovo contratto con uno dei tuoi giocatore e tu gli offri 5 mln di sterline all’anno e loro 25, allora hai un grande problema. Forse il giocatore accetta i 5 mln perché preferisce il calcio. Oppure i 25 mln perché preferisce i soldi. Io ho già rifiutato una grande offerta dalla Cina, ma io non critico chi decide di farlo. È la loro scelta, la loro vita. Solo loro possono decidere di cosa hanno bisogno per il futuro. Altri allenatori in Premier League sono stati critici, ma io non lo sono. Io sono preoccupato perché loro sono in grado di offrire contratti che sono impossibili da offrire qui in Europa. Ma, alla fine, il giocatore che vuole andare è un giocatore che forse tu non vuoi tenere. Immagina un ragazzo di 24/25 anni… vorrebbe andarci? A 24 o 25 anni? Ok, arrivederci, sii felice. Un giocatore che invece ha 31 o 32 anni e va lì per un paio d’anni, tornando con il conto in banca pieno, ok. Ma quando i giocatori sono giovani e hanno la possibilità di giocare nelle maggiori competizioni e decidono comunque di andare allora forse è meglio che vadano“, le sue parole.

