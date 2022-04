Mourinho, Triplete dei silenzi pre-Inter. “Ha voluto evitare il rischio di…”

Inter-Roma non è una partita come le altre per Mourinho che ieri ha preferito non parlare come accaduto anche prima delle prime due sfide

Inter-Roma non è una partita come le altre per José Mourinho che ieri ha preferito non parlare. "Esattamente come era successo prima della sfida d’andata (4 dicembre scorso, con l’Inter che vinse 3-0 all’Olimpico) e prima della gara di Coppa Italia (8 febbraio, altro successo nerazzurro per 2-0, stavolta a San Siro) Mou ha fatto il suo Triplete dei silenzi. Del resto, il rischio sarebbe stato comunque di scontentare inevitabilmente qualcuno tra i tifosi nerazzurri (che continuano a vederlo come un’icona storica) e quelli giallorossi (che lo adorano come si fa con un capopolo o un re). E allora meglio tacere, Mou tornerà a parlare oggi, subito dopo la fine della partita", spiega La Gazzetta dello Sport. Sarà una gara speciale per Mou, che punta ad una vittoria per rilanciare i giallorossi in ottica quarto posto e per preparare al meglio la sfida con il Leicester.