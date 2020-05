Mourinho: “Sarà un mercato senza spese folli. Dal Tottenham mi aspetto…”

José Mourinho ha parlato delle conseguenze del coronavirus in un’intervista rilasciata a Skysports. «È normale che ci sarà un mercato diverso. Non credo che il calcio possa fare investimenti folli che a volte certi club e determinati campioni hanno l’abitudine di fare». A proposito delle operazioni della squadra che allena, il Tottenham, ha sottolineato: «Vorrei che il mio club fosse quello che ci attendiamo: ragionevole, equilibrato, capace di non spendere molti soldi. Stiamo provando ad adattarci alla situazione, non solo nel calcio, ma nel mondo e nella società in generale. Tornare a giocare? Da quando è iniziata la Bundesliga e il campionato portoghese e spagnolo hanno annunciato la data della ripresa, per noi è iniziato un momento complicato. Perché vogliamo tornare a giocare».

