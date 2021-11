Tottenham, Mourinho: “Conte è bravo, ma Nuno lo era altrettanto. Per 4-5 anni…”

L'ex tecnico degli Spurs ha parlato del cambio in panchina e dell'approdo dell'allenatore pugliese in panchina

«Penso che sia un bravo allenatore ma Nuno è bravissimo. Ha fatto un lavoro fantastico nel Wolverhampton, non per un anno o pochi mesi ma per 4-5 anni nello stesso club, ha fatto un lavoro fantastico. Per questo devo dire che il Tottenham ha un allenatore bravo adesso. Ma aveva un allenatore molto bravo anche prima».