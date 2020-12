Mourinho e l’accusa ai suoi giocatori: “Quando ho visto il riscaldamento ho capito…”

José Mourinho è abituato a parlare chiaramente, soprattutto quando qualcosa non è di suo gradimento. Dopo il pareggio del Tottenham contro il LASK in Europa League, lo Special One non era affatto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori e non ha fatto nulla per nasconderlo.

“Quando ho visto il riscaldamento prima della partita, ho avuto una sensazione e ho detto ai giocatori prima della partita che c’era una grande differenza di intensità, comunicazione ed entusiasmo nel loro riscaldamento e nel nostro riscaldamento perché stavo guardando entrambi. Niente mi sorprende. Il fatto che la fase a gironi dell’Europa League non abbia motivato alcuni giocatori, lo sapevo”.

(Mundo Deportivo)