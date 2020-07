Mourinho: “Quando sono in un club mi piace essere uno di loro. Derby? Ho allenato l’Inter e…”

Alle 17:30 al New White Hart Lane andrà in scena il derby londinese Tottenham-Arsenal. A poche ore dalla partita, José Mourinho ha parlato del match e della sua esperienza sulla panchina degli Hotspur. “Quando sono in un club, mi piace essere uno di loro e mi piace provare ciò che la mia gente sente“, dice a Sky Sports . “È una nuova sensazione per me quando passo da un club all’altro, ma imparo molto, molto velocemente. Direi che nel momento in cui metto il piede in un club per la prima volta, imparo automaticamente. Quando ho affrontato dei derby come allenatore dell’Inter, so cosa significa per loro. Quando ho affrontato derby come allenatore del Real Madrid, so cosa significa per loro. E quando affronto un derby come manager del Tottenham, so cosa significa per loro”.

“Possono contare su di me per avere esattamente gli stessi sentimenti, lo stesso desiderio e la stessa passione che hanno. Quando sei un giocatore o un allenatore di una certa squadra, non può essere solo un lavoro per te. Devi avere senso del dovere e responsabilità nei confronti delle persone che amano il tuo club”.

“Voglio che la squadra rifletta ciò che è l’allenatore. Quando ciò accade, pensi: “Questa è davvero la mia squadra”. Arrivare a metà stagione in una squadra in questa situazione non è facile”.

(Sky Sports)