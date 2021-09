Roma, caos nel post derby: Mourinho furioso, diserta la conferenza stampa

José Mourinho furioso con la Lega dopo il ko della Roma nel derby: "Voglio parlare ai giornalisti e me lo impedite"

José Mourinho perde il derby con la Lazio, ma non esce dall'Olimpico a testa bassa. Prima l'attacco agli arbitri in diretta tv, poi la rabbia con il delegato della Lega perché ai giornalisti non viene permesso di entrare in sala stampa per fargli le domande (una scelta della società biancoceleste), durante la conferenza post partita.