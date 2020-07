Amazon, documentario sul Tottenham. Mourinho: “Non mi piace stare al Grande Fratello”

Intervenuto in conferenza stampa, Jose Mourinho, tecnico del Tottenham, ha commentato così la realizzazione del documentario sugli Spurs da parte di Amazon, “All or Nothing”: “Ho provato a dimenticare che fossero lì. Se mi chiedete se mi sia piaciuto, risponderò di no. Non mi piace essere al Grande Fratello, ma ho provato a dimenticare che fossero lì e penso di esserci riuscito per la maggior parte del tempo. Non ho idea di come sia venuto e non sono preoccupato. Di quello che c’è niente è bugia, è real. Penso sia stato fantastico per loro perché hanno vissuto giorno per giorno la vita di un club, dello spogliatoio. Se lo vedrò? No, è qualcosa che non voglio vedere perché so meglio di chiunque cosa è successo, ma penso che sarà molto interessante per la gente che ama il calcio e lo sport”.

(AS)