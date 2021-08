Mourinho: “Dzeko? La proprietà ha risolto alla grande. Ma non si paragoni…”

Le parole dello Special One: "Quando si è iniziato a parlare dell'addio di Dzeko ho sentito un feeling di preoccupazione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League con il Trabzonspor, Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così dell'addio di Edin Dzeko: "Quando si è iniziato a parlare dell'addio di Dzeko ho sentito un feeling di preoccupazione, ma Tiago e proprietà hanno risolto la situazione in un modo fantastico. Abraham non ha la storia di Edin che ha 35 anni, ma Tammy ha vinto tutto. Dalla Premier alla Champions, ma è ancora giovane e ha grande potenziale. Non possiamo paragonare i nostri attaccante con i vari Ronaldo, Giroud o Edin, ma siamo fiduciosi della loro qualità".