Empoli-Roma, Mourinho: “Fondamentale il primo tempo, ma per l’audience televisiva…”

Le parole del tecnico portoghese al termine della partita vinta dalla Roma in casa dell'Empoli

"Questo 4-2 è un grande risultato per noi. Prima di questa partita sapevamo del pareggio di Lazio-Atalanta e della Fiorentina". Così José Mourinho, 'a caldo' dai microfoni di Dazn al termine di Empoli-Roma. "Per noi è stato fondamentale il primo tempo, ma per l'audience televisiva è stato meglio il secondo - dice ancora 'Mou' facendo riferimento al calo della Roma nella ripresa -. Complimenti all'Empoli per la ripresa e per aver reso vera la gara all'avversario".