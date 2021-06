Mourinho: “Lukaku? Evoluzione incredibile nei suoi due anni all’Inter”

José Mourinho ha parlato al Sun in merito agli Europei a una settimana dall'inizio del torneo: arrivano complimenti per Mancini

Sull'Italia poi ha aggiunto: "Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei migliori campionati dei migliori paesi. Quindi è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto sotto con lui". Poi un passaggio sul modo di giocare degli Azzurri: "Mancini sta dando loro un po' più di qualità offensiva ma non perdono la loro natura e sanno come difendere. È difficile trovare punti deboli. Penso che saranno da final four". Infine una battuta anche sulla Francia che per Mourinho resta la favorita. "Quando hai Mbappe dalla tua parte è veramente difficile non vincere", ha concluso lo Special One.