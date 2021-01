Tottenham-Fulham rinviata, Mourinho: “Non professionale. Quando allenavo le squadre under 13…”

A causa di una serie di giocatori del Fulham trovati positivi al Covid, la gara col Tottenham è stata annullata tre ore prima del calcio d’inizio previsto alle 18:00. Una decisione che José Mourinho non ha digerito: “È stato poco professionale, ma è andata così. Quando allenavo le squadre under 13 e under 15 30 anni fa, a volte andavamo alla partita alle 9.30 e l’avversario non c’era. Quando dico non professionale non mi riferisco al Fulham, ma all’organizzazione“.

Gli Spurs sono stati costretti a giocare quattro volte tra il 27 settembre e il 4 ottobre: “La situazione che abbiamo dovuto affrontare, dobbiamo rifiutarci di affrontarla di nuovo. È impossibile, è disumano. Non possiamo accettare affatto se qualche Einstein viene con l’idea di farci giocare quattro partite in una settimana“.

