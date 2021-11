Mourinho: “Al lavoro per costruire il futuro della Roma. E grazie a Valentino Rossi”

Lo ha scritto José Mourinho su Instagram dopo esser rientrato da Londra nei tre giorni di riposo concessi alla squadra

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Tornato al lavoro, tornato in ufficio e tornato per la nostra promessa: lavorare duro per costruire il futuro dell'As Roma", lo ha scritto José Mourinho su Instagram dopo esser rientrato da Londra nei tre giorni di riposo concessi alla squadra.