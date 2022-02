Mourinho: “Nello spogliatoio ho fatto questa domanda ai giocatori. L’arbitro…”

Al termine di Inter-Roma, lo Special One ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club giallorosso

Al termine di Inter-Roma, José Mourinho ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Questa l'analisi dello Special One: "Non si può arrivare a una partita di questa dimensione e prendere un gol dopo due minuti. Nel primo tempo abbiamo avuto due grandi opportunità, nel secondo abbiamo avuto ancora più controllo. Dopo con il secondo gol la partita si è messa in una direzione più complicata".