Mourinho ironizza sulle Nazionali: “Fantastica settimana di calcio. Emozioni e sicurezza”

Sempre lui, con il suo solito stile. José Mourinho ha solo sei giocatori da allenare e non ce l’ha fatta a non dire la sua sull’ennesima pausa per le Nazionali. L’ex allenatore dell’Inter si è riferito anche a quanto accaduto con la Nazionale croata e il caso Vida. Con l’ironia che lo caratterizza ha scritto su Instagram: “Fantastica settimana di calcio. Grandi emozioni nelle partite della Nazionale, superbe amichevoli e in totale sicurezza. Risultati dei test Covid dopo le partite già giocate. Gente a caso che corre mentre si tengono gli allenamenti e molto altro ancora. Dopo un’altra sessione di allenamento con soli 6 giocatori, ora è il momento di prendersi cura di me stesso”. E si immortala così, mentre si allena e medita in palestra.