Julio Cesar: “Mourinho resterà sempre nei cuori degli interisti. Abbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Julio Cesar ha parlato della finale di Champions League e di José Mourinho. Lo Special One ha conquistato la Conference League con la Roma. "Sarà una partita dal sapore di rivincita per il Liverpool visto come andò nel 2018. Mi aspetto una gara dura e bella. Klopp e Ancelotti sono due grandi allenatori, hanno un bellissimo rapporto coi giocatori e mi sarebbe piaciuto lavorare con loro quando giocavo. Sono contento per lui perché resterà sempre nei cuori degli interisti e di tutti noi che abbiamo vinto il Triplete. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp di allora e tutti gli abbiamo fatto i complimenti. È il primo allenatore a vincere tutte le competizioni europee e questo lo rende ancora di più lo Special One".