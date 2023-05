EDICOLA / CdS: Secondo Max. Juve, CL in tasca. Roma, tifosi con Mourinho

"Secondo Max. Juve spietata, batte Gasperini e sorpassa Sarri: CL in tasca". Il titolo principale del Corriere dello Sport è dedicato alla Juventus. La squadra bianconera ha battuto la squadra bergamasca per due a zero. "Colpo a Bergamo con Iling e Vlahovic, c'è Allegri dietro a Spalletti", si legge.