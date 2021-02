Mourinho elogia Kane: “Batterà ogni record nel Tottenham. Dipendiamo da lui”

Dopo tre sconfitte consecutive, il Tottenham di Josè Mourinho è tornato a vincere in Premier League. Gli Spurs hanno battuto per 2-0 il West Bromwich Albion grazie ad una doppietta di Harry Kane, che ha raggiunto Bobby Smith a quota 208 gol per il suo club.

Mourinho ha elogiato Kane per il record raggiunto

Questo il pensiero del portoghese ex Inter dopo la gara: “Kane è un giocatore speciale nella storia del club e batterà ogni record possibile. È uno dei migliori attaccanti del mondo. La squadra dipende molto da lui. Non posso nasconderlo. Ho promesso a me stesso che non avrei parlato dei singoli perché ero molto contento di quello che hanno fatto come squadra per chiudere questa serie negativa di tre sconfitte, ma è molto difficile scappare dal fatto che è un giocatore molto importante. Ciò che mi ha reso davvero felice è stato l’impegno, il desiderio e lo stare insieme. Ho adorato lo sforzo e la determinazione. Kane ha sostenuto l’allenamento completo sabato e si è dichiarato pronto a giocare solo 10 giorni dopo aver zoppicato contro il Liverpool con entrambe le caviglie infortunate”.