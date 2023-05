Di Marzio: “Mourinho? Non metto mano sul fuoco su permanenza alla Roma”

«Sono più di un allenatore e qualche volta mi stanco». L'ennesimo sfogo di Mourinho , arrivato in queste ore, è sembrato un segnale di resa rispetto alla sua permanenza alla Roma. Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell'allenatore portoghese e si è detto non certo di una sua permanenza nella capitale.

«Non ci metto la mano sul fuoco sul suo restare a Roma. Dalle sue parole si vedono segnali si sofferenza, frecciate continue nei confronti della società. Credo sia dovuto al fatto che non è mai arrivata la proposta da parte della società. Di solito dopo una vittoria a lui è sempre arrivata una proposta. Ma non è mai arrivata una proposta di rinnovo dopo la vittoria della Conference League. La proprietà non può fare certi investimenti, che magari pensava si potessero fare dopo il primo anno ha dei paletti. Ad oggi non escludo una separazione del tecnico dalla Roma a fine stagione», le parole del giornalista esperto di mercato di Skysport.