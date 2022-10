Mourinho: “Napoli favorito, ma a volte il favorito perde. Spalletti? Non può dire…”

Alla vigilia della gara contro il Napoli, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Loro sono primi in classifica, se lo sono dopo 10 gare, ha già un significato. Quando sei primo dopo 2 o 3 non conta nulla ma dopo dieci sì. Giochiamo contro i primi in classifica però abbiamo il diritto di giocare e di pensare che vogliamo giocare. L'opinione generale è che il Napoli sia favorito ma a volte il favorito perde. Zaniolo deve ancora crescere e migliorare. Deve capire il gioco e migliorare la sua interpretazione. Zaniolo è istintivo ma quando giochi a centrocampo devi capire meglio il gioco. Devi capire che in alcune zone non puoi rischiare o perdere palla. È in una fase di crescita. Zaniolo mi sta dimostrando una crescita dal punto di vista emozionale".

"Di solito quando inizia dalla panchina è triste, pensa più a lui e meno alla squadra. Le tre giornate di squalifica sono troppe, non capisco. Anche il rosso poteva essere perfettamente un giallo. Squalificarlo per una giornata era già una punizione importante, tre partite lo posso accettare solo se vedrò altri squalificati per 5-6 giornate. Su Zaniolo è tutto troppo, devo difenderlo. Spalletti? Non ho sentito Spalletti, però non penso sia un bluff. È vero che è un mio amico, abbiamo rispetto l’uno per l’altro. Io non sono scarso e lui è bravissimo. Non c'è ipocrisia, è la verità. Lui sa che domani può vincere ma anche perdere. Sa che non è facile, non è un bluff, è stato onesto. Non può dire in conferenza che domani vinceranno facilmente perché la Roma è scarsa. La vedo come una cosa normale".