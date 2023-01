Mourinho: “Napoli non aveva mai sofferto come oggi. Ma hanno la stella del campione”

"Dal 1' abbiamo giocato bene. Dopo il gol di Osimhen, si è sentita l'ingiustizia di essere in svantaggio. Abbiamo difeso bene, giocato aggressivi. Se ci sono partite in cui perdi ed esci più fiducioso di prima, questo è il mio feeling. Siamo la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli, siamo sicuramente la squadra che gli ha fatto più paura. Uno stadio tremendo ma che sembrava vuoto, il risultato è negativo ma esco da qui più fiducioso. E mi fa piacere che gli ultimi tre cambi nostri sono tre bambini che l'anno scorso giocavano in Primavera. A volte il calcio è ingiusto, a volte ci è capitato di vincere senza meritare. La faccia è triste per la sconfitta ma l'anima deve essere piena e ci vediamo mercoledì"