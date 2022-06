Mourinho: “Nessuno si aspettava le vittorie europee di Porto, Inter e Roma”

Le parole del tecnico: "La vittoria della Conference League da parte della Roma la colloco allo stesso piano di una vittoria delle altre competizioni europee"

Intervenuto ai microfoni di Record, Jose Mourinho , tecnico della Roma, ha parlato così della conquista della Conference League con il club giallorosso: "La vittoria della Conference League da parte della Roma la colloco allo stesso piano di una vittoria delle altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e delle aspettative. Io ho avuto la fortuna che su cinque vittorie, quattro sono state contro natura. Con il Porto, per esempio nessuno si aspettava le vittorie europee, così come con l’Inter. E ancor meno con la Roma.

Ho dovuto far giocare alcuni giovani. Ho avuto un assenza di un giocatore top per dieci mesi, ho avuto come avversario Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio. E abbiamo avuto 14 partite di giovedì, con partite di campionato la domenica dopo. E poi c’è tutto un lavoro che si fa internamente per migliorare il club, cosa che da fuori non si vede. Per questo dico: grande Tiago Pinto. La Serie A? È un campionato in crescita. Le società di metà classifica hanno qualità di gioco e le partite diventano difficili. Vogliono vincere, non ci sono partite semplici. Sono contento di essere tornato in Serie A".