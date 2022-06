The Telegraph – Mourinho, il PSG pensa a lui per il post Pochettino. E lui…

L'ex allenatore nerazzurro potrebbe avere un'offerta importante dal club parigino che potrebbe dover sostituire l'attuale tecnico

Il Telegraph sostiene che Mourinho sarebbe tra i candidati per la panchina del PSG . Il club francese ha intenzione di chiudere con Pochettino e starebbe valutando una mossa a sorpresa sul nuovo allenatore. Dopo la vittoria della Conference League il tecnico ha detto che sarebbe rimasto alla Roma, ha un contratto di due anni. Secondo il quotidiano inglese la società francese sta attualmente valutando le opzioni in caso arrivi l'addio di Pochettino. Zidane era la prima opzione, ma l'ex centrocampista è intenzionato ad aspettare la panchina della Nazionale che arriverà quando Deschamps si dimetterà.

Luis Campos è il nuovo dirigente che si occuperà del PSG nei prossimi mesi e avrebbe preso in considerazione l'allenatore portoghese per il programma a lungo termine del club francese. Campos ha lavorato con Mou a Madrid, ma ovviamente l'interesse del club parigino va oltre il rapporto con il manager. Il club ritiene che possano aumentare, con lui in panchina, le possibilità di arrivare alla tanto sognata Champions.