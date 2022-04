Mourinho: “Prima vincevo per me. Mi sono basato su amore, empatia e rapporti umani”

L'allenatore della Roma ha parlato della sua carriera e del suo rapporto con Dio in un'intervista a L'Osservatore Romano

In un'intervista speciale rilasciata a L'Osservatore Milano,José Mourinho ha parlato della sua carriera: «Percepisco la mia evoluzione come persona. Per molti anni ho voluto vincere per me stesso, mentre adesso sono in un momento in cui continuo a voler vincere, ma non più per me, ma per i giocatori che non hanno mai vinto, voglio aiutarli», ha sottolineato l'allenatore della Roma».