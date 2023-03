Mourinho: “Il Bayern Monaco aveva Gnabry, Sané e Mané in panchina. Io…”

Al termine della vittoria contro la Real Sociedad, José Mourinho ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. "Questo 2-0 è buono solo se al ritorno non ne prendiamo tre. Io dopo la prima gara mi rifiuto di dire che è un’ottima gara. Ora abbiamo una settimana pericolosa, dopo il ritorno con la Real Sociedad giochiamo contro la Lazio, anche se per me giocare con loro è come giocare con il Milan o la Juve, ma in questa città non è così".