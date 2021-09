Serie A, è Mourinho il più vincente di tutti. Inzaghi terzo dietro ad Allegri

Il tecnico della Roma è quello con più trofei e maggiore percentuale di vittorie, terzo il tecnico dell'Inter

José Mourinho ha iniziato al migliore dei modi la stagione alla guida della Roma. In campionato è a punteggio pieno e l'altra sera in Conference League ha inanellato un'altra vittoria. Aumentando così il suo score già super positivo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport "È attualmente è l’allenatore più vincente su una panchina italiana. In termini di trofei c’è un abisso con tutti gli altri: il curriculum parla di 25 trofei sparsi tra Portogallo, Inghilterra, Italia, Spagna, una bacheca nemmeno minimamente paragonabile a quella degli altri tecnici di Serie A. Per sistemare quei trofei sulle mensole, Mourinho ha vinto tante partite. Anzi tantissime, come nessun altro: 637 successi, il 63,64 per cento del totale, con un picco del 71,91 al Real Madrid".