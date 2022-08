Mourinho: “Il popolo ucraino sta dimostrando quanto sia unito e coraggioso”

Le parole dello Special One dopo la partita con lo Shakhtar ai canali del club di Donetsk

"Non c'è niente che possa dire al popolo ucraino. Stanno dimostrando quanto sono uniti e coraggiosi. Tutti vogliamo la felicità e la pace per quella gente. Ieri abbiamo visto anche bambini ucraini sorridere, ed è quello che vogliamo vedere", lo ha detto Josè Mourinho dopo la partita con lo Shakhtar ai canali del club di Donetsk rompendo eccezionalmente il suo 'silenzio stampa' per una giusta causa.