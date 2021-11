Mourinho: “Grande vittoria. Inter? Mi interessa la Roma, proverò a non pensare alla mia storia”

Ai microfoni di DAZN al termine di Roma-Torino, Josè Mourinho, tecnico giallorosso, ha analizzato così quanto accaduto all'Olimpico

"Mi aspettavo qualche gol in più e più tranquillità, ma a me piace tanto vincere così. Ai ragazzi ho detto che preferisco così piuttosto che vincere 5-0, perché è la vittoria della concentrazione e del gruppo. Avevamo assenze a centrocampo. Quando giochi contro una squadra che gioca a uomo, se non hai mobilità per loro diventa più facile. Ma siamo stati bravi, abbiamo difeso bene. A me piacciono queste vittorie. Successo importante per noi. La squadra è forte, l'ho detto anche nei momenti difficili. Non ho mai avuto un feeling negativo con questa squadra. Siamo quinti, davanti e dietro di noi ci sono squadre top, continuiamo così. Domenica prossima l'Inter? Preferisco non pensarci, mi preparerò emozionalmente perché a me interessa solo la Roma e non pensare che la mia storia è lì".