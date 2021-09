Mourinho: “Ecco la nostra priorità tra Serie A e Conference League in stagione”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore della Roma verso l'impegno di domani in Conference League

José Mourinho non ha dubbi nell'individuare la priorità di casa Roma in questa stagione. Ecco le dichiarazioni del portoghese alla vigilia della sfida di Conference League contro il CSKA Sofia di domani: "È facile dire che loro l'anno scorso hanno fatto molto bene in Europa League, è oggettivo. La sconfitta col Manchester United è stata pesante, ma il Manchester United ha una forza diversa, la Roma era in un momento difficile. Si deve dire che la Roma abbia fatto molto bene. Se questa squadra è più adatta alle coppe non lo so, però il campionato è molto importante per noi, è molto più importante della Conference League. Voglio la squadra che abbia la mentalità che la prossima partita è la più importante. Se un giorno arriva la Coppa Italia, la partita di Coppa Italia diventa quella più importante. Anche in Inghilterra con 4 competizioni abbiamo fatto così. Così mi piace pensare e così noi faremo. Voglio che la squadra stia preparata per giocare, abbiamo qualche limitazione a livello di rosa, dobbiamo fare qualche tipo di scelta".