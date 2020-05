Mourinho: “Il calcio mi manca ma dobbiamo essere prudenti. Finire il campionato sarebbe…”

Durante un’ampia intervista concessa a Marca, José Mourinho ha parlato anche della sua quarantena in quel di Londra:

“La verità è che vedendo più calcio a casa che mai fatto prima d’ora, analizzando e imparando molto di altre squadre e allenatori. Mi manca il calcio, mi manca il nostro mondo, chiaramente, ma adesso dobbiamo essere pazienti e prudenti. E’ una lotta che riguarda tutti noi e dobbiamo intervenire”.

RITORNO IN CAMPO – “Se giocassimo le nove partite di Premier che rimangono sarebbe buono per ognuno di noi, per il calcio e per la Premier League. sarebbe un buon segnale”.

PORTE CHIUSE – “Mi piace pensare che il calcio non sia mai a porte chiuse perché le telecamere saranno presenti e quindi milioni di persone lo guarderanno. Se dovessimo fare una partita a porte chiuse, lo stadio non sarebbe mai completamente vuoto”.