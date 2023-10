Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al futuro di José Mourinho. Secondo il quotidiano i Friedkin sarebbero pronti a cacciare lo Special One in caso di sconfitta contro il Cagliari: "Pronti a cacciarlo. Mourinho rischia: Friedkin intende esonerarlo se la Roma perde a Cagliari". Spazio anche per l'Inter impegnata contro il Bologna: "Inter e Milan, riparte il derby. Inzaghi aspetta il Bologna, Pioli a Genova".