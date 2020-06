Mourinho show in conferenza. Il tecnico a Merson: “Ho allenato un ragazzo di nome Milito…”

José Mourinho è andato all’attacco dopo alcuni commenti fatti da Paul Merson su Harry Kane. L’ex giocatore, oggi opinionista di Sky Sports, ha dichiarato che Kane dovrebbe lasciare il Tottenham a causa dello stile di gioco di Mourinho. Ma lo Special One ha risposto per le rime e si è presentato in conferenza stampa con un foglio di carta per rispondere a Merson. L’allenatore ha elencato le statistiche degli ex attaccanti allenati in passato come Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic. “Mi sento un po’ strano per alcune analisi e alcuni commenti, Devo dire che rispetto molte persone come lui e perché lo rispetto molto, voglio essere gentile nella mia risposta. Non penso che sia pronto per una cattiva risposta, quindi cercherò di essere gentile. Prima di tutto Harry ha giocato la sua prima partita dopo sei mesi. È facile vedere quante partite ha giocato con me e quanti gol ha segnato prima dell’infortunio”.

“Ho allenato alcuni attaccanti che giocavano per me e non sono male. Ho allenato un ragazzo di nome Milito, ha giocato per me una stagione, ha segnato 30 gol, ha vinto tre titoli. Avevo un altro ragazzo, ha giocato per una stagione e mezza, nell’altra metà ha avuto un grosso infortunio. Un ragazzo alto di nome Zlatan (Ibrahimovic). Ha segnato 58 goal, una media di 29 a stagione“, ha detto lo Special One.

(Mirror)