Mourinho: “Roma mai così male nella storia? Anch’io, ma le due finali…”

Le parole dell'allenatore portoghese dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Genoa questa sera

Dopo il poker subito in Genoa-Roma, José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Non ho tanto da dire, non voglio parlare tanto, non l'ho fatto neanche con i giocatori dopo la partita. Abbiamo iniziato male, il gol nei primi minuti è stato brutto come a Verona. Abbiamo avuto una reazione, poi c'è stato l'infortunio di Diego Llorente e la struttura della squadra è cambiata e peggiorata. Con il 2-1 abbiamo cambiato di nuovo struttura, sentivo potessimo pareggiare, loro si sono chiusi e il 3-1 ha chiuso la partita. Ogni tanto arriva anche il disastro totale, finisce anche 5 o 6-1. Il quarto gol è completamente fuori contesto.